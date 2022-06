Sport, Albano: Presentata interrogazione per bando sport e periferie 2022

“A partire dal 15 giugno e fino al 14 ottobre 2022, è possibile presentare domanda telematica per ottenere dei finanziamenti nell’ambito del progetto “Sport e Periferie 2022”, volto all’assegnazione di risorse per gli impianti sportivi. Tuttavia, diversi uffici tecnici comunali interessati al bando avevano segnalato l’impossibilità di accedere alla piattaforma per poter scaricare il manuale con all’interno la procedura da seguire per presentare domanda. Un passaggio fondamentale, dal momento che l’accesso ai fondi è subordinato all’ordine di presentazione delle domande. Ho dunque immediatamente presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere conto al governo di questa anomalia che poteva creare discriminazioni, invitandolo ad attivarsi per rimuovere questi ostacoli e permettere a tutti piena accessibilità ai fondi. Nella mattinata successiva, diverse ore prima dell’apertura della piattaforma, si è materializzato il corretto link al manuale utente, che ha consentito la rapida redazione della domanda in modo trasparente a tutti gli interessati. Un esempio di efficacia di un buon lavoro parlamentare, nella funzione ispettiva”.

Così in una nota Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze.

