Giuramento volontari vfp1, vfp4 della marina militare, Deidda: Orgoglioso dei nostri giovani; poniamo fine al precariato delle forze armate e venga approvata al Senato modifica legge 244

“Ho partecipato con vero orgoglio al giuramento delle 3 compagnie dei volontari VFP1 e della compagnia d’onore dei volontari VFP4 della Marina Militare nella gloriosa scuola sott’ufficiali di La Maddalena. Complimenti alla Forza Armata per aver scelto di organizzare, congiuntamente con l’Amministrazione Comunale, questa importante giornata nella centrale Piazza Umberto I, con il coinvolgimento dei familiari, di tutta la comunità cittadina e dei vacanzieri”, così Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa questa mattina a La Maddalena per la solenne celebrazione del giuramento;



“Tanti giovani che hanno fieramente giurato fedeltá alla Patria e tanti che avrebbero voluto farlo ma, per i numeri ristretti della legge 244, non possono farlo. Per questo, spero che questo sia uno degli ultimi giuramenti con la formula del Volontari 1 e 4 e il Senato approvi presto il testo di riforma – già approvato alla Camera -, anche a mia prima firma, per il differimento della legge 244 e la riforma del sistema di reclutamento passando ad un sistema 3+3, mettendo fine al precariato dentro le Forze Armate. Dobbiamo aumentare i posti nelle scuole, come La Maddalena. I giovani vogliono arruolarsi e la Marina ne ha bisogno. Gli investimenti nella Difesa servono anche a questo. Grazie al nostro Vicesindaco Federica Porcu, al Sindaco Fabio Lai e a tutta l’Amministazione di La Maddalena per l’amore e il sostegno che dimostrano per la Marina Militare e le nostre Forze Armate”, conclude Deidda

