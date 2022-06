ITA, Silvestroni: 200 persone call center ex Covisian tornano finalmente ad avere un futuro

“ITA a differenza di Covisian rispetta gli accordi e quanto aveva annunciato in audizione in commissione Trasporti alla Camera. Lavoratori formati, competenti e qualificati finalmente possono tornare a lavorare e a prestare assistenza ai passeggeri della compagnia di bandiera. La fine delle restrizioni per il Covid e l’arrivo della bella stagione fanno bene al nostro turismo e alle nostre aziende e l’incremento delle prenotazioni per ITA Airways ha consentito di ridare speranze a tante famiglie di Palermo e non solo. ITA, però, deve fare in modo di rispettare tutti i patti e le aspettative che durante le audizioni in Commissione trasporti ha dato a tanti lavoratori e ricreare la fiducia intorno ad una compagnia Aerea che adesso deve creare nuove rotte e dare all’Italia il lustro che ha sempre avuto nella storia la nostra Aviazione Civile. l’Italia lo merita e ITA deve essere all’altezza delle aspettative di tante aziende e famiglie che da troppo tempo aspettano un rilancio del comparto aereo che rappresenta indubbiamente un asset strategico nazionale fondamentale per la nostra economia”.

Lo dichiara il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Trasporti, Marco Silvestroni.