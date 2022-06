PD, Meloni a Letta: Se vuoi possiamo fare confronto tra quello che ho detto io e il tuo programma opposto

“Una volta tanto sono d’accordo. Ma siete voi che avete scatenato l’inferno sulle mie parole. Sei tu che dici di pensarla al contrario. Però se vuoi possiamo fare un confronto tra quello che ho detto io e il tuo programma ‘opposto’”.



Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, replicando alla risposta di Enrico Letta al tweet che la leader di FdI aveva fatto questa mattina in cui scriveva: “Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione”, allegando la grafica: “Enrico Letta dice No al lavoro della nostra gente, a confini sicuri, alla cultura della vita. Sì alla grande finanza internazionale, all’immigrazione incontrollata, all’abisso della morte”.