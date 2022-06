Porti, Silvestroni: Forse anche PD ha capito importanza mare

FdI chiede Ministero ad hoc per salvaguardare interessi nazionali

“Da sempre Fratelli d’Italia ritiene indispensabile una rete portuale efficiente e interconnessa con la rete ferroviaria e gli aeroporti e forse, da oggi, lo è anche il PD che si è reso conto che per una penisola come la nostra, il mare è una risorsa da tutelare e potenziare. Solo un ministero dedicato al Mare – come sostiene da anni Giorgia Meloni – può infatti consentire all’Italia di salvaguardare e rafforzare i propri interessi nazionali. Dalle dichiarazioni del PD, deduciamo che il partito di Letta sosterrà senza alcuna difficoltà il mantenimento della proprietà italiana di tutte le infrastrutture portuali nazionali, come da me richiesto con una risoluzione che in questi giorni è in discussione in commissione Trasporti alla Camera. E chissà se farà lo stesso anche il collega del Pd Gariglio”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Trasporti.