Professioni. Lollobrigida: Auguri di proficuo lavoro a Biino

“Esprimo sentite congratulazioni, a nome mio e del partito che rappresento alla Camera, al notaio Giulio Biino per l’alto incarico alla guida del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli giungano gli auguri per un sereno e proficuo lavoro nel comune interesse degli italiani e per la tutela dei valori costituzionali che i notai, da sempre, salvaguardano in qualità di pubblici ufficiali e come garanti dei diritti dei cittadini”. Con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha fatto pervenire al nuovo presidente del Consiglio nazionale del Notariato il proprio saluto alla notizia dell’elezione, quest’oggi.

