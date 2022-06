Ue, Fitto: nessuna divisione su status paese candidato Ucraina

“La visita di ieri in Ucraina di Draghi, Macron e Sholz, dopo quella del presidente del Parlamento Ue, Metsola, della presidente della Commissione von der Leyen e dei premier di Polonia, Mateusz Morawiecki, Slovenia, Janez Jansa, e Repubblica Ceca, Petr Fiala, rappresenta un ulteriore passo importante e significativo nel percorso europeo dell’Ucraina.

Siamo in un momento cruciale del conflitto ed è fondamentale che l’Unione Europea e i suoi Stati membri dimostrino la loro unità e fermezza nel supporto all’Ucraina e al suo popolo, in nome di quei valori comuni e condivisi di indipendenza, libertà e democrazia che sono alla base delle nostre società.

Naturalmente servirà la dovuta attenzione verso un Paese la cui ricostruzione sarà lunga e onerosa, ma è importante che il prossimo Consiglio Europeo dia un segnale politico forte, senza veti e divisioni, ribadendo che la strada europea dell’Ucraina è tracciata e dando un ulteriore segnale della nostra fermezza nel contrastare l’ingiustificata e brutale aggressione russa”. Così in un nota il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto insieme con la delegazione di FdI composta da: Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo.

