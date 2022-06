Rai. Lollobrigida: Ridicoli attacchi di Anzaldi a Meloni e Sangiuliano

“Continuano senza tregua gli attacchi ridicoli della sinistra nei confronti di Giorgia Meloni. All’appello mancava ancora Michele Anzaldi che questa mattina si è addirittura scagliato contro il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano colpevole, secondo il deputato di Italia Viva, di essere ‘megafono di Fratelli d’Italia’ per non aver trasmesso un comizio della stessa Meloni. Ormai siamo all’assurdo: un professionista oltraggiato perché non manda in onda i servizi che pretendono loro e una leader di partito, che sta ottenendo sempre più consensi in Italia e non solo, offesa quotidianamente senza che nessuna intervenga. E c’è pure chi ancora ha il coraggio di parlare di democrazia. A questa sinistra ridicola, senza più idee e che governa da anni senza mai aver vinto mezza elezione, rimarrebbe soltanto una cosa da fare: andare finalmente a casa, in silenzio possibilmente”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

