Ucraina. Lollobrigida: Su piano internazionale sempre con Italia, mai con questo Governo

“Tutte le contraddizioni di questo modello europeo sono emerse durante la crisi in Ucraina. Un’Europa debole, che da tempo sosteniamo occuparsi molto di cose non rilevanti e poco di questioni importanti come la difesa dei territori e dei confini, di contenere l’immigrazione irregolare, di politiche energetiche e di cybersicurezza. Un’Europa che ha avuto un atteggiamento discriminante nei confronti di Nazioni come la Polonia perché non accettava sbarchi irregolari e poi invece ne abbiamo apprezzato tutti la condotta di grande serietà nell’accogliere i profughi ucraini”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, intervenendo nel corso del Festival Taobuk di Taormina.

“Per un partito patriottico come Fratelli d’Italia sul piano internazionale saremo sempre dalla parte della nostra Nazione, ma su quello interno continueremo con la ferma opposizione a un governo che nasce da dinamiche improprie e in piena contraddizione con le logiche democratiche”, ha concluso Lollobrigida.