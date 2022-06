Sicilia, Bucalo: Ministro Giovannini si interessi ai trasporti per l’isola

“Il ministro Giovannini se c’è batta un colpo e si interessi dei trasporti verso la Sicilia e la smetta di ignorare le richieste dell’assessore regionale Marco Falcone in merito all’aumento delle tariffe sui collegamenti statali per le isole minori. La Siremar, la società di navigazione veloce siciliana ha infatti comunicato a Falcone che da domani scatteranno nuove tariffe, rincarate del 20%, per i collegamenti marittimi statali. Si parla tanto della ricchezza rappresentata dal Turismo ma non si fa niente per incrementarne il potenziale. Lo Stato dimostri di favorire l’arrivo dei turisti, non frapponendo alcun ostacolo: costi e disagi li allontanano dalle splendide località negando un importante respiro economico alla Sicilia. Un governo indifferente alle necessità di una regione non è un buon governo”. Lo dice Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia.

