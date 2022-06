Cannabis: provvedimento pericoloso. Noi contrari

“Questa maggioranza continua a far danni agli italiani, anche alle prossime generazioni. Le sinistre legalizzano le droghe ignorando la pericolosità delle c.d. droghe leggere. La droga fa sempre male, non è mai una cosa leggera. Così si creano solo i presupposti per avvelenare le prossime generazioni che magari cresceranno con le piantagioni di cannabis direttamente in casa, grazie a norme che promuovono e normalizzano l’uso di droga e ad un provvedimento pasticciato teso solo a provare disperatamente a recuperare sacche di elettorato radicale. Fratelli d’Italia è sempre a difesa della vita e della salute pubblica, per questo siamo contrari a tale provvedimento”.



Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, Maria Teresa Bellucci, Gianluca Vinci e Ciro Maschio.