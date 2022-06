Sisma: bene ok da Ue a credito imposta per cratere centro Italia

“La Commissione europea ha autorizzato l’introduzione del credito d’imposta per le imprese del cratere sismico del Centro Italia, nell’ambito del Temporary Framework in materia di aiuti di Stato. Questo risultato, per cui esprimiamo massima soddisfazione, è frutto di un lavoro di squadra di Fratelli d’Italia avvenuto lungo tutta la filiera istituzionale. Sono state numerose le sollecitazioni giunte a livello regionale, grazie al proficuo lavoro dei governatori Acquaroli e Marsilio, a livello parlamentare, mediante la presentazione di atti di sindacato ispettivo ed emendamenti ai provvedimenti da parte del gruppo Fratelli d’Italia, e a livello europeo, con il lavoro dei deputati Fitto e Procaccini.

Da tempo le Marche, così come le altre regioni interessate dal sisma, sollecitavano affinché venissero introdotte misure a sostegno delle imprese. Alle drammatiche conseguenze del sisma, infatti, si sono aggiunte quelle della pandemia e della guerra, con i relativi rincari: sostenere le aziende nel loro percorso di ripartenza era necessario e quanto mai urgente”.



Lo dichiarano in una nota le deputate marchigiane di Fratelli d’Italia Lucia Albano, componente della commissione Finanze, e Rachele Silvestri, componente della commissione Ambiente.