Toscana – Ballottaggi: Sindaco Pistoia Tomasi a sostegno del centrodestra a Lucca

Visita lucchese per il confermatissimo sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, accompagnato dal consigliere regionale del territorio Vittorio Fantozzi all’assemblea di Confindustria Toscana Nord, Fantozzi da sempre molto vicino ai temi degli industriali lucchesi e toscani. Prima dell’incontro istituzionale in piazza San Francesco, c’è stato il tempo per un faccia a faccia con il candidato sindaco di Lucca per il Centrodestra Mario Pardini. Un confronto sulle tematiche importanti delle città e per stilare le basi di una solida collaborazione istituzionale una volta che Pardini sarà eletto sindaco.

“Ci siamo confrontati su alcuni temi, sul suo programma elettorale, su alcuni provvedimenti e iniziative che abbiamo messo in campo a Pistoia. Il mio appello è quello di andare domenica a votare perché è importante. Pardini sindaco è una grande opportunità per Lucca, sarebbe un buon sindaco. Insieme potremmo lavorare bene per le nostre due città” ha dichiarato il riconfermato sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.

“Tomasi è un esempio del buongoverno del Centrodestra, si è riconfermato al primo turno con numeri importanti, governerà Pistoia per i prossimi 5 anni. E’ quello che auspichiamo possa accadere anche a Lucca, Speriamo di lavorare presto insieme” ha sottolineato il candidato sindaco di Lucca per il Centrodestra, Mario Pardini.