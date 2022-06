Ucraina, la Camera approva la risoluzione di FdI. Sì al fondo di compensazione per gli Stati più colpiti dalle sanzioni

La Camera ha approvato la risoluzione presentata da Fratelli d’Italia sulle comunicazioni del premier Draghi in vista del Consiglio europeo. “Grazie a Fratelli d’Italia l’Italia si presenterà al Consiglio europeo con una linea chiara di politica internazionale: pieno sostegno all’Ucraina nel quadro delle alleanze occidentali di cui fa parte la nostra Nazione e un impegno preciso per istituire un fondo di compensazione per gli Stati più colpiti economicamente dalle sanzioni. La risoluzione di Fratelli d’Italia ha colmato le lacune del debole testo elaborato dalla maggioranza, nel tentativo di mettere insieme le contrastanti posizioni dei partiti di governo”, ha commentato il presidente di FdI, Giorgia Meloni.

Ecco cosa prevede il testo:

La Camera,

preso atto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del dibattito che si è svolto al Senato della Repubblica nella giornata di ieri, e considerato che gli Italiani meritano chiarezza sull’indirizzo che il Parlamento Italiano intende promuovere a livello internazionale;

impegna il Governo in sede europea:

1) a promuovere l’istituzione di un apposito Fondo, alimentato con risorse europee e delle nazioni alleate, volto a compensare i danni economici subiti dai singoli Stati conseguenti la crisi degli approvvigionamenti in atto;

2) a sollecitare la necessità di fissare un tetto al prezzo dei prodotti energetici nell’ambito dell’Unione e di istituire una centrale unica europea per l’acquisto del gas;

3) a garantire la piena applicazione delle premesse e degli impegni approvati dal Senato della Repubblica con la risoluzione n. 00208 e dalla Camera dei Deputati con la risoluzione n. 00207 in sostegno alla resistenza del Popolo Ucraino al fine di ottenere al più presto una pace giusta;

4) a promuovere un Piano straordinario dell’Unione europea per l’autosufficienza alimentare del continente europeo.