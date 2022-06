DL Aiuti, Albano: presentato emendamento a sostegno del comparto pesca

“Durante l’esame del Decreto Aiuti nelle commissioni Bilancio e Finanze riunite alla Camera dei Deputati, ho difeso uno degli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia a sostegno del comparto pesca. Le misure attualmente previste dal Decreto sono del tutto insufficienti. Il prezzo del gasolio ha raggiunto un costo talmente elevato da rendere impossibile le uscite in mare: la flotta peschereccia italiana chiede legittimamente che il governo tuteli la categoria attraverso un deciso taglio al costo del gasolio, esattamente come avvenuto in Francia e in Croazia. L’emendamento è stato attenzionato dal governo e Fratelli d’Italia si augura che finalmente si concretizzi il sostegno per il settore marittimo, come richiesto da mesi, alla luce dell’emergenza in corso”.



Così in una nota Lucia Albano, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia e componente della commissione Finanze