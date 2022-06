DL Aiuti, Albano: slitta bonus 200 euro per autonomi. Presentata interrogazione parlamentare

“In Commissione Finanze ho discusso un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Economia per chiedere conto dei tempi di emanazione del decreto attuativo che avrebbe dovuto definire le modalità di fruizione del bonus 200 euro per i lavoratori autonomi e professionisti. Il decreto doveva essere emanato entro il 17 giugno, ma al momento non ve n’è traccia. Il governo, tramite il sottosegretario Guerra, ha risposto affermando che “lo schema di decreto è in avanzata fase di predisposizione”: al momento, dunque, non si hanno certezze sulle tempistiche di erogazione del bonus per gli autonomi. Da questo ritardo deriva una evidente disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e autonomi: mentre i primi riceveranno certamente il bonus a luglio, i secondi dovranno attendere molto di più. Considerando i tempi per l’emanazione del decreto e poi quelli necessari per permettere ai beneficiari di presentare domanda, se ne potrebbe parlare dopo l’estate, se non addirittura per la fine dell’anno. Questa forma di discriminazione, come ho sottolineato in Aula, mina il principio dell’equità orizzontale, introdotto nella legge delega fiscale proprio grazie ad un intervento di Fratelli d’Italia. Secondo tale principio, a parità di reddito complessivo non è equo trattare diversamente le persone rispetto alla loro fonte di reddito. In sintesi, a lavoratori autonomi, dipendenti e parasubordinati deve essere garantito pari trattamento, secondo i criteri costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva”, così in una nota Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze.

