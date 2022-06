“Fratelli d’Italia vuole sapere se il governo ha intenzione di proseguire la legislatura oltre i termini naturali. Ci sono importanti nomine in scadenza a maggio. Abbiamo il timore che la maggioranza voglia fare quelle nomine per occupare brutalmente dei posti di potere in barba alla volontà popolare che si rinnoverà poco dopo”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli intervenendo in Aula sul Dl Elezioni.