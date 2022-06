Rdc, Lollobrigida: devastante per economia

“Basta con questo Reddito di cittadinanza che è stato devastante per la nostra economia, non ha fatto crescere l’occupazione ed è stato un disincentivo al lavoro. È assurdo che nei Comuni, un quinto dei percettori del RDC dica no alle proposte per progetti utili alla collettività. Incredibile leggere ogni giorno truffe di ogni tipo, mentre l’Inps per recuperare 10mila euro indebitamente percepiti debba spenderne 5mila. Questo accade in una Nazione dove mancano centinaia di migliaia di lavoratori stagionali nel settore del turismo e dell’agricoltura. Per questo FDI ha presentato una mozione per far lavorare in questi comparti i beneficiari del reddito e lasciare la misura di sostegno a chi effettivamente non può lavorare”.

Lo ha detto intervenendo a Omnibus, su La7, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.