Ucraina, Lollobrigida: meccanismo compensazione centrale unica acquisti gas in Ue

“Serve un meccanismo di compensazione per quelle Nazioni che pagheranno più di altre le conseguenze derivanti dalle sanzioni imposte alla Russia. Questa proposta di FDI è stata approvata ieri alla Camera. Chiediamo anche che venga istituita in Europa una centrale unica per gli acquisti del gas. Solo così possiamo dare un senso ad una UE che, negli anni, si è dimostrata vessatoria con alcuni Stati e debole su diplomazia e politiche energetiche”.

Lo ha detto intervenendo a Omnibus su La7 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.