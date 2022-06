Ucraina, Lollobrigida: servono tetto a prezzo carburante e taglio cuneo

“Fratelli d’Italia è favorevole a inserire un tetto al prezzo del carburante, ma questa iniziativa dovrebbe partire dal governo. Le forze politiche che annunciano in tv questa proposta dovrebbero chiedere all’esecutivo che sostengono di far arrivare un simile provvedimento in Parlamento. Bisogna intervenire anche sui salari ma specificare anche da dove si prendono i soldi. Per dare maggior potere d’acquisto a famiglie e lavoratori, FDI chiede di tagliare il cuneo fiscale per dare alle imprese la possibilità di aumentare gli stipendi dei propri dipendenti”.

Lo ha detto intervenendo a Omnibus su La7 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.