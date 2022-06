Ue, Sofo: voto contrario a proroga Green Pass a giugno 2023

“Oggi il Parlamento Europeo ha approvato a maggioranza l’accordo raggiunto con la Commissione e il Consiglio europeo sulla proroga del Green Pass fino al giugno 2023. La delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr ha votato convintamente contro, in coerenza con una battaglia che portiamo avanti da mesi”. Così in una nota il’eurodeputato di FdI- Ecr Vincenzo Sofo. “Il Green Pass, nato come strumento emergenziale al solo fine di facilitare la circolazione, è diventato ben presto in Italia e in molti altri Stati membri uno strumento permanente di controllo e di limitazione dei diritti costituzionali dei cittadini.

La fine dello stato di emergenza rende la proroga del Green Pass a livello Ue un provvedimento assolutamente sproporzionato rispetto alla situazione sanitaria attuale dell’Europa e prefigura la volontà di continuare a utilizzare questo strumento per ottenere un cambio radicale nel rapporto tra istituzioni e cittadini, con notevoli problemi in termini di rispetto della privacy degli stessi. Uno stravolgimento sociale che richiederebbe un profondo e trasparente dibattito politico e non sotterfugi parlamentari all’oscuro dei cittadini”.

