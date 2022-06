Ue, Meloni: bene autorizzazione della commissione alla proroga della decontribuzione sud, misura diventi strutturale

“Bene l’autorizzazione della Commissione Ue alla proroga della Decontribuzione Sud, misura fondamentale per la crescita e l’occupazione nel Mezzogiorno. Fratelli d’Italia ha sopperito in Europa alle iniziali mancanze e lentezze del Governo italiano e ha sostenuto in ogni sede il rinnovo di questo provvedimento, fortemente richiesto dai lavoratori e dalle organizzazioni datoriali. Continueremo a sostenere la bontà di questa misura e a batterci affinché diventi strutturale”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.