Sanitá, Deidda: Alla Asl di Cagliari terapia del dolore con risultati eccellenti. Serve strategia e fondi nazionali. 

” Nel corso del recente dibattito sulla proposta di legge sul “Fine Vita” ho preso l’impegno in Parlamento di verificare le strutture dedicate alla terapia del dolore in Sardegna -Oggi non posso che essere felice nel constatare che stiamo facendo passi da gigante, grazie ai medici e a tutto il personale sanitario e grazie anche al Dott. Marcello Tidore, con il quale ci siamo confrontati per migliorare un servizio fondamentale per i cittadini”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda dopo la visita all’ambulatorio della Asl di Cagliari dedicato alla terapia del dolore annunciando che inviterá il sottosegretario della Salute Costa a visitare il centro di Cagliari e l’ospedale di Isilo per verificare la professionalità e la preparazione del personale ma anche ascoltare le proposte per migliorare il servizio.

Condividi