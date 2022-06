Turismo, Lollobrigida: donazione Rocca Subiaco straordinaria opportunità

“La donazione della Rocca Abbaziale di Subiaco al Comune, da parte della comunità Benedettina, rappresenta una straordinaria opportunità per la città. Quella conosciuta come Rocca dei Borgia, grazie al lavoro attento dell’amministrazione guidata da Domenico Petrini e a uno stanziamento di oltre 14milioni di euro da parte del ministero del Turismo e della Sovraintendenza dei Beni Culturali, sarà restituita al suo antico splendore e diventerà un’occasione per far ripartire il settore turistico-spirituale. Ancora una volta Fratelli d’Italia mostra la sua attenzione nei confronti del nostro patrimonio artistico-culturale, dopo gli anni di abbandono da parte della sinistra che hanno portato anche al crollo di una parte della struttura. Sulla quale, grazie a un mio ordine del giorno alla legge di Bilancio, erano stati già stanziati dei finanziamenti per la messa in sicurezza dell’Abbazia. Ringraziamo sua eccellenza Don Mauro Meacci, Abate di Subiaco, per questo atto di profonda generosità da parte della realtà benedettina”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.