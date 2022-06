Amministrative, Trancassini: nel Lazio suonata la campana per ultimo giro per Zingaretti

“Nel Lazio è suonata la campana dell’ultimo giro per la giunta guidata dal presidente Zingaretti. Dalle urne esce un chiaro preavviso di sfratto che sarà eseguito alle prossime elezioni. Nei tre capoluoghi di provincia dove si votava, si è registrata una sonora sconfitta del Partito Democratico di Zingaretti e di Letta. Particolarmente significative sono le affermazioni di buon auspicio a Rieti e Frosinone dove un centrodestra unito ha vinto bene questa tornata elettorale. Grazie al lavoro dei rappresentanti del centrodestra si è riusciti ad avere questa vittoria anche in altri comuni dove il centrodestra e soprattutto Fratelli d’Italia hanno registrato un incremento. Questo è il modello da seguire: da oggi al lavoro per eseguire questo sfratto perché è ciò che vuole la maggioranza degli abitanti del Lazio”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.