Toscana – Dopo Pistoia al centrodestra anche Lucca: la regione è sempre meno “rossa”

“Fratelli d’Italia è sempre più il traino della coalizione di Centrodestra, anche a Lucca abbiamo avuto la dimostrazione che insieme si vince! La candidatura di Mario Pardini si è dimostrata giusta, supportata da un affidabile progetto amministrativo. Grande performance di Fratelli d’Italia che porta in Consiglio comunale a Lucca 6 consiglieri. Dopo questa tornata elettorale, il Centrodestra controlla 7 comuni su 10 per una Toscana sempre meno rossa! Abbiamo dimostrato di avere una classe dirigente capace e credibile, i nostri consensi sono frutto di un lavoro costante e quotidiano: non dipendono dal trend social del momento. Fratelli d’Italia è pronta per guidare la nostra Regione” dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

