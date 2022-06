Verona, Lollobrigida: Sboarina candidato sbagliato? Gli elettori hanno detto che Tosi lo era di più

“Spiace notare che invece di fare autocritica Flavio Tosi attacchi in modo strumentale il sindaco uscente di Verona Federico Sboarina. Se, come sostiene Tosi, Sboarina era il ‘candidato sbagliato’, certamente gli elettori di Verona hanno certificato che Tosi lo era molto di più. Ci domandiamo, visto l’esito, come mai semplicemente non arrivino delle scuse per aver spaccato il centrodestra e l’impegno ad evitare lo stesso errore in futuro”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.