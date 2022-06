Roma, Lollobrigida: congratulazioni a neo Presidente ingegneri Cerri

“Invio le mie più sentite congratulazioni a Massimo Cerri, eletto nuovo Presidente degli Ingegneri della Provincia di Roma, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine. Auguro a lui e al consiglio buon lavoro, convinto che sapranno far valere le qualità professionali ed umane indispensabili nell’espletamento di un mandato di così rilevante responsabilità. Rivolgo un sentito ringraziamento al presidente uscente, Carla Cappiello, per l’eccezionale lavoro svolto in questi anni di rappresentanza ai vertici, nella certezza che proseguirà nel suo importante percorso a supporto del mondo delle libere professioni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.