Taxi, incontro FdI-Sindacati: stralciare articolo 10 ddl Concorrenza

Una delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato questa mattina alla Camera dei Deputati i rappresentanti sindacali del settore taxi per fare il punto sull’iter di approvazione del Ddl Concorrenza e sull’esito dell’incontro di ieri con il Viceministro Bellanova.

La delegazione, composta dal Capogruppo Francesco Lollobrigida, dal Vice Presidente Fabio Rampelli, dai Capigruppo nelle Commissioni Attività produttive e Trasporti, Riccardo Zucconi e Marco Silvestroni, e dal deputato Massimiliano De Toma, ha ribadito il sostegno alla categoria in agitazione.

“Fratelli d’Italia ha depositato anche alla Camera, come già al Senato, un emendamento soppressivo dell’articolo 10 poiché ritiene inaccettabile normare con una delega vaga improntata alla concorrenza un settore che è normato dalla legge 12/2019 e che rappresenta un servizio pubblico, con tariffe amministrate dagli enti locali e come tale non sottoponibile a logiche di mercato. Torniamo a chiedere al governo di stralciare una norma che aprirebbe le porte alla concorrenza sleale delle piattaforme tecnologiche multinazionali e di dedicare le proprie energie al completamento dei decreti attuativi della legge 12 al momento chiusi in qualche cassetto ministeriale”.