Fotovoltaico, Rampelli: approvato Odg per autosufficienza alimentare. Fotovoltaico solo su aree industriali, rete stradale e ferroviaria

“La nostra produzione agricola, i nostri terreni sono salvi. Il governo ha dato parere favorevole senza condizioni al mio ordine del giorno affinché nella produzione di energia da fonti rinnovabili si escludano le aree agricole e venga salvaguardato il paesaggio, tutelato dalla Costituzione. I pannelli fotovoltaici dovranno essere installati in aree urbanisticamente compromesse, periferie urbane, aree industriali, rete stradale, autostradale e ferroviaria, aree portuali e aeroportuali. Per Fratelli d’Italia è sempre stato indispensabile garantire un’indipedenza alimentare che valorizzasse anche i nostri prodotti e oggi, con la guerra e l’emergenza alimentare che ne deriva, questo principio è ancor di più valido. Insomma, ora il governo Draghi dovrà eseguire alla lettera quanto sancito dal Parlamento italiano in forza di una nostra esplicita richiesta: difesa dei terreni agricoli per l’indipendenza nutrizionale, difesa del paesaggio e produzione di energia fotovoltaica in tutte le aree non di pregio”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, primo firmatario dell’odg.

