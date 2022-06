Study days Ecr, Fitto: proseguono i lavori sui principali temi dell’attualità internazionale

“Dopo l’intervento di ieri del presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party, Giorgia Meloni, sono proseguiti oggi i lavori degli study days, organizzati dal nostro gruppo al Parlamento europeo, con l’intervento del presidente del gruppo FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI Raffaele Fitto. “Queste giornate di studio ci offrono l’occasione per fare il punto e per compiere una riflessione con accademici, rappresentanti politici, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, sui temi più importanti dell’attualità internazionale. Questa mattina si sono tenuti tre panel sulla sicurezza energetica e il Fit for 55; su come affrontare la disinformazione e la minaccia che essa rappresenta per destabilizzare l’ordine politico degli Stati membri e sulla sicurezza interna, l’immigrazione e le frontiere esterne dell’Ue. I lavori proseguiranno domani con sessioni sul futuro dell’Europa e sulla sicurezza alimentare in Europa. È una importante occasione anche per il nostro partito per avere un proficuo e positivo confronto con tutte le delegazioni del gruppo Ecr. Infatti la partecipazione del presidente del Copasir Adolfo Urso, di Aiad Guido Crosetto e dei senatori Giovanbattista Fazzolari e Alberto Balboni che ringrazio per il loro contributo, arricchisce il dibattito e ci consente di definire ancora meglio la nostra proposta politica e programmatica su temi di grande attualità”

