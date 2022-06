Cannabis, Maschio: contrari a proposta che favorisce legalizzazione

“Fratelli d’Italia è totalmente contraria alla proposta di legge sulla cannabis e riteniamo che queste modifiche siano solo uno strumento per facilitare la sua legalizzazione, incentivando la diffusione e l’utilizzo di sostanze psicotrope. Se è vero che non tutti quelli che fanno uso di cannabis poi passano a droghe pesanti, è invece scientificamente provato che l’uso delle droghe leggere è il primo step per arrivare ad utilizzare droghe più pesanti e pericolose con tutte le conseguenti sociale ed economiche che ne derivano. FdI dice no a provvedimenti ideologici di una sinistra che vive in una “dimensione parallela” sempre più sconnessa dalla realtà e dalle vere esigenze dei cittadini”.



Così in Aula il deputato di Fratelli d’Italia, Ciro Maschio.