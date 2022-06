DL Aiuti, Trancassini – Osnato: grave bocciatura nostri emendamenti su taglio cuneo fiscale e meno tasse

“Fratelli d’Italia esprime preoccupazione per la bocciatura da parte della maggioranza dei nostri emendamenti al Dl Aiuti che avrebbero portato una importante boccata d’ossigeno agli italiani. In un momento di grave crisi economica, anziché varare provvedimenti che possano risollevare famiglie e imprese o fermare una immigrazione clandestina sempre più incontrollata, la sinistra in maggioranza perde tempo con la legalizzazione delle droghe e lo Ius Soli. E così, mentre il segretario del Pd Letta, solo a parole, ipotizza un taglio shock del cuneo fiscale, seguito da tutti i leader della maggioranza, FdI dimostra un atteggiamento serio e concreto presentando due emendamenti a prima firma Giorgia Meloni per chiedere l’abbattimento del cuneo fiscale e permettere alle aziende che assumono di pagare meno tasse. Ma la maggioranza di Draghi, con la bocciatura ai nostri emendamenti, conferma ancora una volta che la coerenza non è il suo forte”.

Così, in una nota, i deputati di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, capogruppo in commissione Bilancio e Marco Osnato, capogruppo in commissione Finanze.