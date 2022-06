Sisma 2016, Albano, Silvestri, Trancassini: bene ok Odg per moratoria decennale servizi scolastici ed educativi nel cratere

“Fratelli d’Italia riesce ad ottenere un importante impegno da parte del governo per i territori colpiti dal sisma del Centro Italia. Le popolazioni del cratere vivono ancora oggi una situazione drammatica, aggravata dalla pandemia e dalle conseguenze del conflitto ucraino, e sono state spesso oggetto di misure sporadiche, non strutturali; da tempo attendono una svolta dal punto di vista fiscale, economico e amministrativo.

Per questo motivo, all’interno del decreto Pnrr, abbiamo inserito un ordine del giorno, a prima firma Trancassini, che impegna il governo a garantire una moratoria decennale dei servizi essenziali, in particolare educativi e scolastici. Il governo dovrà prevedere, nei territori del cratere sismico, misure in deroga alla normativa vigente per i prossimi dieci anni. L’obiettivo è quello di evitare lo spopolamento, ormai avanzato, garantendo la presenza dei servizi essenziali, a partire dalla scuola, attraverso il superamento del criterio delle numero minimo di studenti per classe e le pluriclassi. Fratelli d’Italia vigilerà con attenzione e presenza, come sempre, sull’attuazione del provvedimento”, così in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, capogruppo in Commissione Bilancio, Lucia Albano, componente della Commissione Finanze, e Rachele Silvestri, componente della Commissione Ambiente.

