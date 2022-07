DL Aiuti: maggioranza psicotica boccia nostro emendamento su siccità

“Siamo disgustati dall’atteggiamento psicotico di una maggioranza che mostra due volti a distanza di un giorno. Mercoledì scorso in Aula rimarcava l’urgenza di intervenire per contrastare la siccità, arrivando persino a censurare il sottosegretario Sasso reo di aver usato la locuzione troppo temporeggiatrice “a valutare l’opportunità di…” in un ordine del giorno poi approvato. In meno di 24 ore, però, sono riusciti a svestire i panni degli interventisti bocciando l’emendamento di Fratelli d’Italia al Dl Aiuti finalizzato a istituire subito un fondo per i territori colpiti. Saranno anche i migliori a parole almeno in tv e sui social network, ma ogni volta che ci si misura con i fatti il voto a questa maggioranza è sempre insufficiente e tutto a spese degli italiani”.



Così, in una nota, i deputati di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, capogruppo in commissione Bilancio e Marco Osnato, capogruppo in commissione Finanze.