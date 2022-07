Toscana – Nominato a Pistoia l’assessore più giovane della regione: è di Fratelli d’Italia

Record di preferenze a Pistoia, Gabriele Sgueglia, presidente regionale di Gioventù nazionale, è stato nominato dal sindaco Alessandro Tomasi per far parte della sua Giunta. Gabriele, 26 anni, è il terzo assessore di comune capoluogo in tutta Italia del nostro movimento giovanile, che continua a crescere ed affermarsi anche nella nostra regione. E’ il più giovane assessore in assoluto di tutti i 10 capoluoghi toscani. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che arriva grazie all’ottimo lavoro che tutti i ragazzi hanno svolto in questi anni, segno di un movimento giovanile energico, strutturato e in ottima salute. cuore pulsante del nostro partito che ci riconosce il merito. Fratelli d’Italia è l’unico partito ad investire concretamente sui giovani e sulle donne” dichiara Chiara La Porta, Vicepresidente nazionale di Gioventù Nazionale.

Condividi