Friuli Venezia Giulia – Bonus psicologico: La battaglia di FdI diventa realtà

È il dicembre 2021, Il Gruppo Consiliare Regionale di Fratelli d’Italia composto da Claudio Giacomelli, Alessandro Basso, Leonardo Barberio e Antonio Lippolis, presentano l’emendamento alla manovra di bilancio per richiedere lo stanziamento di euro 300.000 a favore dei nuclei familiari, residenti in Friuli Venezia Giulia, per fronteggiare e prevenire eventuali situazioni di disagio degli studenti derivanti dalla pandemia legata al Covid 19. Lo scopo dello stanziamento proposto, in particolare, vuole da una parte restituire sollievo agli oneri sostenuti dalle famiglie per le attività di consulenza e supporto psicologico a favore dei figli, dall’altra creare opportunità per gli psicologi che operano in libera professione, e recentemente penalizzati dallo stato d’emergenza.

L’emendamento viene approvato, il Friuli Venezia Giulia diviene la prima Regione a lanciare il bonus psicologo, anticipando la futura normativa al livello nazionale.

Oggi, 4 luglio 2022, durante la conferenza stampa organizzata dall’Assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, è stato dato il via per partire. Da domani in Friuli Venezia Giulia sarà possibile fare richiesta del bonus. Presenti l’Assessore Alessia Rosolen, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi FVG Roberto Calvani, il Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG Patrizia Pavatti e il Capogruppo di Fratelli d’Italia e primo firmatario Claudio Giacomelli che afferma:

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio del “bonus psicologo”, grazie al quale le famiglie della nostra regione potranno ricevere un aiuto concreto. Ringrazio tutti i soggetti professionali e istituzionali, prima fra tutti l’Assessore Alessia Rosolen che, lavorando in sinergia, hanno permesso di realizzare la proposta di Fratelli d’Italia.” Prosegue Giacomelli: “Il valore aggiunto di questo provvedimento, inoltre, è quello di poter dare a tutte le famiglie la possibilità di rivolgersi a professionisti del settore privato aumentandone, così, le opportunità di scelta anche per chi è solitamente restio ad affidarsi alle strutture di cura pubbliche.”

Infine conclude “L’iniziativa rappresenta inoltre un importante sostegno all’attività professionale degli psicologi della nostra regione, cui va il mio ringraziamento per aver aderito al progetto”.

“Una grande soddisfazione, avevamo capito da subito che uno strumento del genere era indispensabile e quindi, in modo responsabile, Fratelli d’Italia ha posto le condizioni sia a Roma sia sui territori per renderlo effettivo”, commenta il coordinatore regionale, On. Walter Rizzetto