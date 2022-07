Bellucci: da Gorillas condotta vergognosa, lavoratori non so pedine

“I licenziamenti in massa e senza preavviso attuati da Gorillas, startup tedesca della spesa a domicilio, sono un atto vergognoso, irrispettoso di qualsiasi criterio di responsabilità sociale d’impresa. Una condotta ingiustificabile dopo un biennio – grazie all’emergenza pandemica – fatto di crescita esponenziale del fatturato e del valore della startup la quale ha raggiunto i 3 miliardi. A rendere tutto ancora più paradossale è il metodo utilizzato con molti dipendenti che dichiarano di essere stati avvisati tramite posta elettronica. Quanto fatto dall’azienda è gravissimo, i lavoratori – molti giovanissimi – non sono pedine da muovere sul piano di gioco del profitto più spregiudicato. La Gig economy, tanto decantata quanto protetta da critiche, deve fare un esame di coscienza e in questo il legislatore è in dovere di porsi in modo costruttivo per far sì che al progresso tecnologico non corrisponda un regresso in materia di tutela dei lavoratori. Il capitale umano non è una semplice voce in bilancio da depennare per fare margine da mostrare agli azionisti così come la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale.”



Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, deputato FDI capogruppo in commissione Affari sociali.