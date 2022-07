Burkina Faso, Meloni: ennesimo massacro cristiani, Ue faccia sentire con più forza a difesa di queste comunità

“Dal Burkina Faso arrivano notizie drammatiche sull’ennesimo massacro di cristiani in Africa. Da un primo bilancio, ancora provvisorio, sarebbero 22 le vittime dell’assalto condotto da gruppi armati jihadisti. Questa strage di innocenti va fermata. Da tempo Fratelli d’Italia sta tentando di accendere i riflettori sul più grande genocidio del nostro tempo. Ci chiediamo perché l’Unione Europea, che continua a professarsi come la paladina dei diritti di qualsiasi minoranza, non si faccia sentire con più forza nel difendere queste comunità”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.