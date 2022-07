Centrodestra, Donzelli: Grave Forza Italia non smentisca sostegno a Tommasi

“Ormai da molte ore a Verona tengono banco le rivelazioni di un consigliere comunale del Partito democratico, che ha pubblicamente dichiarato che in alcuni colloqui Tosi avrebbe esplicitamente assicurato un suo sostegno alla candidatura di Tommasi al ballottaggio, parlando persino di un impegno ‘pancia a terra’. Dichiarazioni che ci saremmo augurati che qualcuno si fosse affrettato a tacciare come false. E’ grave, invece, che i vertici di Forza Italia non abbiano ad oggi smentito e che, anzi, la reazione di Tosi sembri di fatto confermare la veridicità di tali fatti” .

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.