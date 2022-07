GB, Meloni: Pd e sinistra si ammantano da “Grandi statisti” ma ragionano solo per interesse di bottega

“Il Pd e la sinistra italiana ripetono ogni giorno che il governo Draghi non può andare a casa perché siamo nel pieno di una crisi internazionale senza precedenti. Per la sinistra l’Italia non può permettersi una crisi di governo perché c’è la guerra in Ucraina. Peccato che siano gli stessi che oggi gioiscono per le dimissioni del premier britannico Boris Johnson, su Twitter festeggiano per la “caduta del clown” e si entusiasmano per l’apertura di una crisi politica in una Nazione fondamentale nel sostegno all’Ucraina contro l’aggressione di Putin. Dalla sinistra il solito pietoso spettacolo: si ammantano da “grandi statisti” ma ragionano solo e soltanto per interesse di bottega. La fazione sempre prima della Nazione”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.