Scuola: Supportare famiglie colpite da aumento costi libri scolastici

FdI presenta risoluzione in commissione



“È tempo di supportare le famiglie colpite sempre più dall’aumento delle spese per l’acquisto di libri scolastici. Chiediamo da tempo la convocazione di un tavolo per risolvere la questione dell’editoria scolastica e dopo tante insistenze sembrerebbe che sia stato finalmente convocato per il 12 luglio. Le urgenze riguardano in primis la salvaguardia dei prezzi per evitare gli aumenti dei costi per le famiglie nonché la conclusione di un accordo di filiera che garantisca ai diversi soggetti del comparto margini economici e costi fissi che consentano prospettive di continuità aziendali. In ogni caso presenteremo una risoluzione in commissione Cultura per impegnare il governo su questi punti.”



Lo dichiarano la vicepresidente della commissione Cultura, Paola Frassinetti (FdI) ed il capogruppo di FdI in commissione Cultura Federico Mollicone.