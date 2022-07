“Tristezza e sgomento per quanto accaduto in Giappone dove l’ex capo del governo Shinzo Abe è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco in un attentato durante un evento elettorale. La famiglia dei conservatori europei è vicina al popolo giapponese in questo drammatico momento”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni.