Silvestroni: il 14 luglio la Festa dei Patrioti con Giorgia Meloni

“Torna anche quest’anno, il 14 luglio a Palombara Sabina, la Festa dei Patrioti, il tradizionale appuntamento di Fratelli d’Italia organizzato dalla federazione provinciale di Roma e che vedrà la partecipazione del presidente Giorgia Meloni. La prima parte della giornata, dalle 14, si terrà al Castello Savelli di Palombara che sarà la cornice per gli incontri e gli appuntamenti politici di un centinaio tra quadri e dirigenti del partito. Dalle ore 18, sulla passeggiata di XXIV maggio, spettacoli, programmi, storie da raccontare e prodotti tipici caratterizzeranno questa edizione che coincide con i 40 anni dalla scomparsa di Giuseppe Prezzolini. Al simbolo e autore del Manifesto dei Conservatori, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano dedicherà un ricordo. Nel corso della serata prevista la consegna di premi dedicati a chi ha condiviso un pezzo di strada insieme a Fratelli d’Italia. A esponenti di politica, sanità, sport e sociale, impresa e giovani alcuni dei riconoscimenti che saranno consegnati da deputati, tra gli altri i capigruppo FDI di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, consiglieri regionali e amministratori locali del Lazio. Anche questa edizione sarà l’occasione per celebrare un anno politico significativo, che ha visto FDI protagonista di tante sfide, e per confrontarsi sui progetti per l’Italia di dopodomani”.

Lo dichiara il deputato e presidente della federazione FDI-Provincia di Roma, Marco Silvestroni.