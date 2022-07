Covid, Ghera: file per il tampone, Regione individui altri spazi dedicati

L’incremento sensibile di contagi, sta portando un alto numero di persone a fare il tampone e ciò genera lunghe file davanti alle Farmacie che eseguono il test, evidentemente molte di meno rispetto ai precedenti periodi di picco. Non siamo in autunno o in inverno, stagioni in cui si sono avute le precedenti ondate, l’attesa protratta all’aperto sotto il sole in questi giorni di torrida estate, genera forte disagio e potrebbe essere causa di malori oltre che di contrasti tra le persone in coda. Sarebbe opportuno che l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio si attivasse per aprire spazi dedicati al coperto,climatizzati e chiedesse alle associazioni di farmacisti di ripristinare il servizio tamponi laddove sia stato sospeso. Una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di installare dei punti per l’esecuzione dei test nei centri commerciali.

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.