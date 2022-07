Latina, Trancassini: Ministro Lamorgese riferisca in Aula su annullamento elezioni

“Nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha annullato le elezioni ammnistrative del Comune di Latina, il secondo Comune più grande del Lazio. Gravissime violazioni hanno inciso sull’esito del voto: nella sentenza si leggono preoccupanti motivazioni come la prassi della scheda ballerina, utilizzata dalla criminalità organizzata per condizionare e controllare il voto, dando una scheda già compilata all’elettore. Autorevoli esponenti del Partito democratico, come il coordinatore regionale del Lazio, ha portato la sua solidarietà al sindaco decaduto per queste gravi irregolarità: è chiaro come l’avversione al voto diventi anche avversione ai controlli sul voto, ma tutto questo è molto grave. Non vorremmo che questa vicenda venisse insabbiata, come è già successo proprio nella Regione Lazio per le inchieste sui 14 milioni di euro spariti per le mascherine, o per concorsopoli con l’ufficio di collocamento ad Allumiere per tutti gli esponenti del Partito Democratico. Per questo motivo chiediamo al ministro Lamorgese di venire urgentemente a riferire in Aula”.

Così in Aula Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale Lazio di Fratelli d’Italia.