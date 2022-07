Omicidio Ciatti, Donzelli: Governo intervenga su responsabili scarcerazione

“La fuga di Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna per l’omicidio di Niccolò Ciatti, è l’ennesimo schiaffo nei confronti della famiglia del giovane fiorentino ucciso l’11 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar. Ricordiamo che il ceceno era già fuggito anche dall’Italia dopo essere stato arrestato in Germania ed estradato: la Corte di Assise di Roma lo aveva scarcerato il 22 dicembre scorso per un difetto di procedibilità. La custodia cautelare sarebbe infatti stata emessa quando l’uomo non era ancora sul territorio italiano. Abbiamo messo più volte in guardia il governo sui rischi e chiesto uno sforzo per ottenere giustizia sul caso: ci domandiamo se sia stata fatta chiarezza su quella dinamica ed eventualmente se siano stati valutati provvedimenti nei confronti dei magistrati che hanno commesso quell’errore. Se tutto ciò non è stato fatto chiediamo che tutto ciò venga messo in atto immediatamente: abbiamo più di un dubbio sull’efficacia e la tempestività con le quali si sono mosse le nostre autorità”.

Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.