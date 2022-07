Silvestroni: domani torna la Festa dei Patrioti con Giorgia Meloni

“Domani, 14 luglio, a Palombara Sabina torna la Festa dei Patrioti, il tradizionale appuntamento di Fratelli d’Italia organizzato dalla federazione provinciale di Roma che vedrà la partecipazione del presidente Giorgia Meloni. Dalle 14 il Castello Savelli sarà la cornice per gli incontri e gli appuntamenti politici di un centinaio tra quadri e dirigenti del partito. Alle 18, sulla passeggiata di XXIV maggio, si entrerà nel vivo della festa. Spettacoli, programmi, storie da raccontare e prodotti tipici caratterizzeranno questa edizione che coincide con i 40 anni dalla scomparsa di Giuseppe Prezzolini. Al simbolo e autore del Manifesto dei Conservatori, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano dedicherà un ricordo. Nel corso della serata prevista la consegna di premi dedicati a chi ha condiviso un pezzo di strada insieme a Fratelli d’Italia. Riconoscimenti che andranno a esponenti di politica, sanità, sport e sociale, impresa e giovani e che saranno consegnati da deputati, tra gli altri i capigruppo FDI di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, consiglieri regionali e amministratori locali del Lazio. Anche questa edizione sarà l’occasione per celebrare un anno politico significativo, che ha visto FDI protagonista di tante sfide e per confrontarsi sui progetti per l’Italia di dopodomani”.

Lo dichiara il deputato e presidente della federazione FDI-Provincia di Roma, Marco Silvestroni.