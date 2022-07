Borsellino, Meloni: inizio esame Pdl di FdI per istituzione commissione d’inchiesta su strage Via d’Amelio è solo primo passo verso la verità

“Iniziato nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera l’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Un segnale importante che arriva a pochi giorni dalla celebrazione del trentennale di quel terribile 19 luglio 1992 e che rappresenta solo il primo passo per arrivare a conoscere la verità sull’uccisione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. All’indomani dell’ultima sentenza sul depistaggio, che non attribuisce alcuna responsabilità pur riconoscendo le grandi bugie che avvolgono questa vicenda, abbiamo tutti il dovere di dare un contributo per ricostruire la verità storica. Lo dobbiamo all’Italia e agli eroi che hanno compiuto l’estremo sacrificio per combattere la mafia”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.