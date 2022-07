Governo, La Russa: Mattarella non esageri nel tentativo dell’impossibile

Ci possiamo permettere un governo che non governa? Ci possiamo permettere un Draghi che invece di pensare all’inflazione, ai rincari delle bollette pensa a sedare le liti tra Renzi, Di Maio e Conte? Nessuno può negare che questo governo non può fare quello che serve agli italiani. Occorre un esecutivo che abbia un programma preciso e che sappia cosa fare senza litigare come sta avvenendo ora. Mi appello al Presidente della Repubblica – che personalmente stimo moltissimo – il cui compito è doveroso ma non dovrebbe esagerare nel tentativo dell’impossibile di salvare la legislatura. Dovrebbe esercitare la facoltà affidatagli dalla Costituzione di sciogliere il Parlamento.

Così Ignazio La Russa intervenendo in diretta alla trasmissione Agorà estate in onda su Rai 3.